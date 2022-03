Verkiezingsdag in Den Bosch: het stemmen is in volle gang. Eerste twee dagen 14.489 keer gestemd

Bossche horecaza­ken (eerder) dicht omdat personeel door corona is besmet: ‘Dit is dramatisch’

DEN BOSCH - Een aantal horecazaken in de Bossche binnenstad is (sinds) enkele dagen gesloten omdat personeel is besmet door corona. ,,Veel collega's lopen op hun tenen om de zaak geopend te houden’’, zegt Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

8 maart