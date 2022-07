Vijf klimaatactivisten aangehouden bij protest ING-kantoor in Den Bosch

Supporters­café FC Den Bosch dicht op wedstrijd­da­gen: ‘Ik wil mijn vergunning niet kwijt’

HINTHAM/DEN BOSCH - Café ’t Zonneke in Hintham gaat voortaan dicht op het wedstrijddagen van FC Den Bosch. Het supporterscafé is bang om anders de vergunning kwijt te raken. ,,We hebben geen andere keuze”, zegt de nieuwe eigenaar Peter van Dolder.

8 juli