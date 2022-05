Vinkel herdenkt volop, het dorp heeft er in één dag drie ‘oorlogsmonumentjes’ bij

Met een bezemsteel een arm terugzet­ten in de kom; JBZ-arts ‘Doctor Martin’ is verknocht aan Afrika

DEN BOSCH - In Afrika leerde Maarten van der Deijl (35) met minimale middelen het artsenvak in de praktijk. Met een bezemsteel een arm terugzetten in de kom, dat soort dingen. Inmiddels werkt hij in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, maar is hij de rimboe niet vergeten. Voor een Afrikaans ziekenhuis harkte hij onlangs een ton bij elkaar.

