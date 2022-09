Vluchtelingen welkom in Den Bosch, maar VVD sputtert tegen: ‘Als de capaciteit op is, hebben we geen plek meer’

Cellenblok politiebu­reau Den Bosch ontruimd voor verbouwing: ‘Gereed­schap kan gevaarlijk zijn’

DEN BOSCH - Een unieke situatie in het cellenblok van het politiebureau in Den Bosch. Alle 28 gevangenissen zijn leeg. Arrestanten worden voorlopig opgesloten in het politiebureau in Eindhoven. Dat heeft alles te maken met werkzaamheden die tot eind volgende week duren.

16 september