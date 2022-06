Voetbaljeugdkamp bij BLC: ‘Het was knallen geblazen om het voor elkaar te krijgen’

Test met statiegeld­be­kers tijdens Jazz in Duketown geslaagd: ‘Het is megagoed bevallen’

DEN BOSCH - Tijdens Jazz in Duketown vloeide het bier rijkelijk in de buitenbars op de Parade. De drank stroomde niet als vanouds in plastic wegwerpbekers, maar in statiegeldbekers waarvoor je bij inlevering 50 cent terugkreeg. ,,Ik zag er tegenop. Maar het is megagoed bevallen. Wij zijn er klaar voor om de opzet toe te passen bij meer evenementen’’, zegt Otto van den Groenendaal.

8 juni