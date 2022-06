Voorlopig geen windmolen(s) in Wilhelminapark en nabij de Gement; Marggraff Stichting beschermt kwetsbare natuur

VUGHT/BOXTEL - De Marggraff Stichting werkt voorlopig niet mee aan een windmolen(s) in het Wilhelminapark. Het landgoed is door Vught en Boxtel aangewezen als zoekgebied voor het opwekken van windenergie. Ook de stroomstop speelt beide gemeenten parten.

De Marggraff Stichting steunt de energietransitie, maar is zeer terughoudend met het toestaan van windmolens en zonnepanelen op haar gronden. Dat geldt dus ook voor het Wilhelminapark, een Marggrafflandgoed tussen Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel. ,,Wij zijn slechts bereid verzoeken tot plaatsing van windmolens in overweging te nemen, wanneer de garantie wordt gegeven dat de situatie ter plaatse niet onomkeerbaar wordt aangetast”, verklaart woordvoerder Noud Bex namens de stichting.

Dat betekent volgens hem dat, volgens de stichting, in een kwetsbaar gebied als het Wilhelminapark geen windmolens passen. ,,Het behoud van het ecologische en cultuurhistorische erfgoed weegt voor ons dus zwaarder dan het financiële gewin dat aan het plaatsen van windmolens is gekoppeld.”

Nog geen officieel verzoek ontvangen

Ook merkt hij op dat de stichting - tot op heden - ook nog geen officieel verzoek van een gemeente of particulier heeft ontvangen voor het plaatsen van windmolens.

De gemeente Vught heeft het landgoed aangewezen als zoekgebied voor een windmolen. ,,We sluiten de grond bij de Marggraff Stichting nog niet uit”, aldus een gemeentewoordvoerster. ,,Maar we onderzoeken ook andere zoekgebieden voor grootschalige opwek van zon- en windenergie. Het college heeft een voorkeur uitgesproken voor windzoekgebieden 1 (tussen de Margriet en de Gement) en 4 (Wilhelminapark).”

Voorlopig nog geen windmolens in Vught

De realisatie van windmolen(s) of zonneparken in Vught gaat sowieso nog wel een tijdje duren. Vught liep al niet voorop met het grootschalig opwekken van duurzame energie en de recente stroomstop blokkeert een inhaalslag. ,,Voor de opwek op daken kan de stroomstop gevolgen hebben”, aldus de woordvoerster. ,,Enkele ondernemers zijn hiermee bezig. Bedrijven die grootschalig zonnepanelen op hun dak willen leggen en grootschalige initiatieven voor zon- en wind energie krijgen voorlopig geen aansluiting voor het terug leveren. We gaan ervan uit dat de locaties op langere termijn gewoon kunnen worden aangesloten.”

Probleem in Boxtel

Omdat er in Boxtel nauwelijks plekken zijn voor een windmolenpark, is in feite de grond van het Wilhelminapark de enige mogelijkheid. De gemeente had berekend dat er plaats zou zijn voor vijf kleine of drie wat grotere windmolens. Om aan de afspraken voor duurzame energie te voldoen zou Boxtel 122 hectare zon op dak en/of land aan moeten leggen of 6 windturbines of een combinatie.

Tennet liet kort geleden weten dat de hoogspanningsnet ook in Brabant vol zit en dus stopt met nieuwe aansluitingen. Boxtel wil dat oplossen door te kijken of het mogelijk is om bij industrieterrein Ladonk een netwerk aan te leggen waarbij via zonnepanelen (op dak of op de grond) energie geleverd en afgenomen kan worden.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.