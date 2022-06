Voormalig KPN-topman Wim Dik (83) overleden: ‘Hij was betrokken en stond voor zijn eigen mening’

De Stolp in Den Bosch raakt beheer en bestuur kwijt, wijkcen­trum gaat door

DEN BOSCH - Angelique Fasol stopt per 1 september na 32 jaar met het runnen van wijkcentrum De Stolp in Den Bosch-Oost. Dat geldt ook voor het bestuur. De gemeente zoekt naar een andere beheervorm om het wijkcentrum in stand te houden. ,,Daar zijn we heel blij mee”, reageert Fasol.

16 juni