Voorzitter WHC Wezep: ‘We laten OJC Rosmalen echt niet voor de schade opdraaien’

met video Auto rijdt tegen betonblok en belandt op zijn kant in Den Bosch, bestuur­ster naar het ziekenhuis

DEN BOSCH - Een automobiliste verloor in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur de macht over het stuur en reed tegen een betonblok aan de Larenweg in Den Bosch. Door de klap belandde de auto op zijn kant. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

19 juni