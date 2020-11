Vrachtwagen vol met varkens kantelt in Den Bosch: ‘Ineens zag ik overal varkens lopen’

DEN BOSCH - Een vrachtwagen met ongeveer 180 varkens is woensdagmiddag gekanteld in Den Bosch. Tientallen varkens lopen langs en over de weg.

De vrachtwagen kantelde op de kruising van de Bruistensingel en Reitscheweg. Het is onduidelijk hoe de vrachtwagen kon kantelen. De chauffeur kon via het dak uit het voertuig komen en zou ongedeerd zijn. De voorruit van de wagen is helemaal verbrijzeld.

Er zitten nog varkens in de vrachtwagen. Het is niet duidelijk hoe het met die dieren gaat. De Bruistensingel is door de politie afgezet en daardoor is er een flinke file ontstaan op de weg. Een andere vrachtwagen is ter plaatse om de varkens af te voeren.

‘Deze zal wel worden afgemaakt’

Enkele varkens hebben gezelschap gekregen van bezorgde mensen. Een van die mensen is een paraveterinair. ,,Ik reed in de buurt en ineens zag ik overal varkens lopen", zegt ze. ,,Ik wilde helpen en ben bij een varken gaan zitten. Deze heeft zijn dijbeen gebroken", zegt ze. Een dierenarts is volgens haar onderweg, maar het varken waar zij bij zit is niet meer te helpen. ,,Deze zal wel worden afgemaakt", zegt ze.

‘Hartstikke vervelend’

De vrachtwagen is van Gloudemans Transporten Geffen-Heesch. ,,Dit is hartstikke vervelend en natuurlijk ook even schrikken", zegt een woordvoerder. ,,We zijn druk bezig om het op te lossen.”

