Vrachtwagenchauffeur (33) was onder invloed van alcohol bij ongeval waarbij Bosschenaar omkwam

Verdachte (53) filmde vriend die verdronk tijdens het zwemmen in het IJzeren Kind

DEN BOSCH - De Bosschenaar (53) die vrijdag is aangehouden nadat zijn vriend (53) verdronk in het IJzeren Kind in Hintham maakte vanaf de kant een videofilmpje van zijn vriend. ,,Hij probeerde uiteindelijk te helpen. Maar niet direct.”

26 juli