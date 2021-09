Vrouw (34) overleden na steekpartij op straat in Den Bosch, Man (31) aangehouden

De jongste lijsttrek­ker ooit in Den Bosch: Bram Roovers (22) voert de SP aan

1 september DEN BOSCH - Hij was al voorzitter van de lokale afdeling en lid van het landelijk partijbestuur van de SP. Bram Roovers is nu ook met zijn 22 jaar de jongste lijsttrekker in de geschiedenis van de politiek in Den Bosch. En misschien wel van Nederland...