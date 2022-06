Vrouw komt met auto dwars op spoor terecht, geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

De dichte bomen zorgen voor drukte voor het spoor in de Kreitenmolenstraat. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer de met spoorbomen afgesloten overweg veilig over kunnen steken. Moeder en dochter Van Asten bekijken het tafereel vanuit de voortuin. Moeder woont pal naast het spoor en hoorde het gebeuren. ,,Zien niet, want ik zat binnen. Maar kennelijk kwam de mevrouw uit de Stationsstraat en wilde ze de Kreitenmolenstraat opdraaien richting de N65. Daarbij schrok ze of zo, maar ze heeft op het gas getrapt in plaats van op de rem. Met als gevolg dat ze door het hek het spoor op schoot.”

Herstel aan kastje

De auto is later weggesleept en medewerkers van ProRail zijn druk bezig met herstel van een kastje naast het spoor. ,,Ik denk dat die mevrouw dat eruit heeft gereden, want ik zag ook planken en zo omhoog steken”, vertelt haar dochter.



Het ongeluk leidde tot verstoord treinverkeer en gesloten overwegen in Udenhout. Bij de overweg aan de Brem staat Rachid Dulda met zijn vrachtwagen te wachten tot de spoorbomen open gaan. ,,Oh? Gaan ze niet open? Weet ik niks van, ik heb een andere route genomen toen ik zag dat ze bij de Kreitenmolenstraat dicht waren.”



Hij baalt er wel van, want hij moet om half vijf nog een lading oppikken in Udenhout. ,,Ik moest nog 1 kilometer en dan was ik er. Maar nu duurt het dus nog even.” Hij is er rustig onder, want draaien kan hij op het weggetje niet met zijn trailer. Maar kennelijk duurde het hem toch te lang: een half uurtje later is hij bezig om toch te keren. Transport staat immers nooit stil.