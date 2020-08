Vrouw maakt bijna 10.000 euro over aan nepmedewerker ING uit Den Bosch

Raad Vught terug van vakantie voor debat over gevoelig dossier ‘Jagers­bosch­laan’: ‘Waarom zo'n haast?’

9:18 VUGHT - De Vughtse gemeenteraad kwam dinsdagavond, middenin het zomerreces, in een spoeddebat bijeen om het wéér te hebben over het gevoelige dossier ‘Jagersboschlaan’. De aanleiding: Vught wil zo snel mogelijk de groene laan verharden zodat er op een later moment auto's overheen kunnen en dat stuit op forse weerstand.