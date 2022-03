Vught bruist tijdens ‘Proef Vught’; horeca, winkels en verenigingen laten van zich horen

VUGHT - Van mode, muziek, dans, eten en drinken tot demonstraties van tal van Vughtse verenigingen. Tijdens het evenement ‘Proef Vught’ op zondag 3 april is er van alles te zien, te doen en te beleven in het centrum van Vught.

Het plein op het Marktveld wordt ingericht als horecaplein. Verschillende Vughtse eetgelegenheden bereiden ter plekke gerechtjes, voor een bescheiden prijs. Ondertussen kunnen bezoekers genieten van muziek- en dansoptredens van lokale verenigingen.

Op de Heuvel ligt de rode loper uitgerold voor modellen van de diverse kledingwinkels. Ook kunnen liefhebbers op de Heuvel en het Marktveld kennismaken met verschillende sportverenigingen waaronder Padel van TV Bergenshuizen, Tafeltennis van JCV Vught en de Modelvliegclub The Hawks.

Organisaties en verenigingen presenteren zich

Ook het Vughts Museum, de Wereldwinkel, Huis73 (bibliotheek) en Anders Bezig Zijn (ABZ) in ontmoetingscentrum DePetrus laten binnen en buiten zien wat ze in huis hebben en bij de naastgelegen Galerie van Loon aan de Heuvel is een nieuwe expositie te zien van de werken van Alexandra Klimas.

In de Dorpsstraat staan werken van Vughtse kunstenaars en kunnen bezoekers een karikatuur van zichzelf laten maken, een foto in de fotobus of aanschuiven bij textielkunstenares Ellen Willink en Lynn-Kate Rosdorff.

Ballonartiest en ander vermaak voor kinderen

Op de Heuvel kan kennis worden gemaakt met twee docenten uit het Zero Waste Atelier en kan men een eigen kledingstuk of lap stof meenemen om te ‘upcyclen'. Eventueel is er ook oud textielmateriaal aanwezig. Plaza Cultura gaat met gebruikte producten met kunstenaars een kunstwerk maken. Ook daarbij mogen bezoekers aanschuiven.

In de Raadhuisstraat staat een markt met Italiaanse oliën, kleding maar ook appeltaart en biologische wijnen. En in de is een terras ingericht met muziek en bijvoorbeeld een oesterbar. Verschillende winkels zijn open en op het Marktveld treedt voor kinderen een ballonartiest op en is een schminkster en ‘funcar’ aanwezig.



