Vught krijgt weer een omstreden kapelaan: ‘We willen het verleden achter ons laten’

VUGHT - Quinten Kerckhofs (28) was vorig jaar amper twee maanden aan de slag als kapelaan in Vught, toen hij ‘vanwege een verschil van inzicht’ per direct vertrok. Nu is hij in opspraak in Oss. Dominique Donders treedt aan als nieuwe kapelaan in Vught en heeft óók geen onbevlekt blazoen.