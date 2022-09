Vught vangt 45 vluchtelingen op in woonunits op Zorgpark Voorburg

Ongeveer duizend lopers ontdekken nieuwe ‘hotspots’ in Den Bosch tijdens derde Urban Trail

DEN BOSCH - Ongeveer duizend sportievelingen deden zondag mee aan de derde KLM Urban Trail. Het ‘pad’ over vijf of tien kilometer door het centrum van Den Bosch liep dit jaar onder meer door poolcafé Corner Pocket, het World Skate Center op de Tramkade en Hotel The Stamp in de Karrenstraat.

