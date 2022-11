Vughtse stichtingen strijden samen tegen tegen ‘stille armoede’

VUGHT - De ‘stille armoede’ in Vught aanpakken. Dat is het doel van de Vughtse Stichting Wij Omarmen die vorig jaar in het leven is geroepen. Sinds kort heeft de stichting een eigen pand. Samen met de Stichting Speelgoedbank Vught en Aangepast Vervoer Vught.

De wens van de Stichting Wij Omarmen om zich met meerdere organisaties op één locatie te vestigen, is vervuld. Woensdag 16 november openen ze officieel, samen met de Stichting Speelgoedbank Vught en Aangepast Vervoer Vught, hun nieuwe onderkomen aan de Moleneindstraat 1 in Vught. ,,Het pand stond leeg. We zitten hier tijdelijk totdat het terrein wordt herontwikkeld. We hebben het in bruikleen gekregen. Een erg mooi gebaar”, aldus voorzitter Janine Wildschut van Wij Omarmen.

Steuntje in de rug

Zelfs in het ‘rijke’ Vught moeten namelijk zo’n zevenhonderd huishoudens rondkomen van een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. Het gaat dan vooral om alleenstaanden maar ook één op de twintig kinderen leeft in armoede. De drie stichtingen zijn ze er voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. ,,We zijn nu laagdrempelig bereikbaar en versterken elkaar.”

In het pand zit onder andere de kruidenier ‘Super voor Elkaar’. ,,Een boodschappensteuntje", aldus Wildschut. ,,We zijn ook in de avond open voor de groep werkenden met financiële zorgen. In de ‘Huiskamer’ wordt koffie, thee en aandacht geserveerd en ontmoeten ‘werelden’ elkaar en we hebben een winkel waar allerlei cadeauartikelen, (tweedehands) kinder-, dames- en herenkleding, schoenen en interieurartikelen te verkrijgen zijn. Daarnaast hebben we nog een ruimte waar workshops gegeven worden en waar andere partijen uit het sociaal domein gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld de maandelijkse bijeenkomsten van Doet Ontmoet, georganiseerd door de GGD en bij het ‘inlooploket’ kunnen mensen dagelijks terecht met vragen of behoefte aan informatie worden ze verder geholpen.”



