Vuurzee bij zeer grote industriebrand in Den Bosch, NL-Alert verzonden in verband met rook

De brand brak uit rond 04.30 uur. Het blussen gaat vermoedelijk nog de hele ochtend duren. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In de wijde omgeving zijn grote rookpluimen zichtbaar. Omdat er gasflessen op het bedrijventerrein staan, is af en toe een luide knal te horen. Omstanders voelen op die momenten de grond letterlijk trillen onder hun voeten. De brandweer is in groten getale aanwezig om het vuur te blussen. Zo'n zeventig brandweerlieden zijn in touw, zij trachten een dure, pas nieuwe hijskraan te redden. Om te blussen worden meerdere hoogwerkers gebruikt. Rond 08.00 uur worden de zwarte rookwolken iets lichter van kleur. Dat betekent volgens de Officier van Dienst van de brandweer dat het blussen begint te werken.

Ramen en deuren dicht

Meetploegen verrichten onder meer in de wijk Maaspoort metingen. Daar hangt veel rook, net als in Engelen. In die buurten is de stank goed te ruiken. Er is geen reden tot paniek wat betreft gevaarlijke stoffen in de lucht. Desondanks wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten, rook is nooit gezond. Ook medewerkers van de gemeente en de calamiteitendienst van het Waterschap zijn uitgerukt.



De Rietveldenkade, omringd door water, ligt op het industriegebiedje tussen de Ertveldplas en de A59 in Den Bosch. Bij A.V.I woedde eind 2019 ook al eens een flinke brand. Op het terrein van het bedrijf ligt veel ijzer en metaal.