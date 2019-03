Wat? Gaat het onderwijs nu alweer staken?

Kleding-, boeken- en platen­markt Helvoirt wordt dit weekend 75

13 maart HELVOIRT - Een nieuwe mijlpaal: de 75ste Helvoirtse kleding-, boeken- en platenmarkt vindt zaterdag plaats in repetitielokaal de Notenkraker van harmonie Kunst Adelt aan de Kastanjelaan. De deuren gaan om klokslag 10.00 uur open. Tot 15.00 uur is er tijd om kleding of interessante boeken of platen te kopen. De toegang is gratis en ranja voor de kinderen ook.