Wat moeten die kroeggangers 's nachts in de Sint-Jan? Achter elk kaarsje zit een verhaal, een mens

De bloemetjes of the beatjes: Hemel­vaarts­dag in teken van contrasten

DEN BOSCH - De bloemetjes of the beatjes? De Geraniummarkt op Hemelvaartsdag is normaal gesproken in Den Bosch vaste prik. Dat geldt de laatste jaren ook voor festival Losjes waarbij er telkens z’n best gedanst wordt op de beat van house en techno. Twee totaal verschillende werelden, of lijkt dat maar zo?

26 mei