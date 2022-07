Wéér explosie bij woning in Den Bosch, mogelijk tweede explosief in de buurt van huis vriendin Klaas Otto

Alex was twaalf jaar dakloos, nu niet meer: ‘Ik wil weer een vader voor mijn dochters zijn’

Alex de Vries leefde twaalf jaar lang op straat in Den Bosch. ,,Als dakloze ben je het laagste van het laagste.” Nu heeft hij werk in Rosmalen en een woning in Oss. Hoe hij dakloos werd? Dat is een lang, bijzonder en aangrijpend verhaal.

23 juli