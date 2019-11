Werners wereldplaat van gorilla Burgers’ Zoo wint prijs National Geographic

De jury oordeelde dat de foto deed denken aan het beeld van De Denker van Auguste Rodin. En inderdaad vertoont de pose opvallende overeenkomsten.



Maar bij Rodin blijft het vooral een dood beeld, terwijl de gorilla springlevend is juist door die indringende blik.



‘Ik heb tien jaar niets meer gedaan’

Je kunt Werner van Beusekom wel enige kennis van fotografie toedichten, want hij was jarenlang beroepsmatig bezig: reclame, producten en modellen.



,,Maar een jaar of tien geleden ben ik er mee gestopt, rigoureus. Ik vond het niet leuk meer. Ik heb tien jaar niets meer gedaan, al mijn spullen verkocht. Tot mijn huidige partner me vroeg waarom ik het niet weer zou oppakken. En dat heb ik gedaan. Eerst met een heel eenvoudige camera.”