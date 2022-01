Wie weet er nog een plek voor een seksclub? Henny wil namelijk hoe dan ook door met de Julia Bar

Koninklij­ke onderschei­ding voor moskeevoor­zit­ter Ali Alicikuş: ‘Hij investeert veel tijd en energie in jongeren’

DEN BOSCH - Bosschenaar Ali Alicikuş (60) heeft vrijdag een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor de samenleving. Alicikuş is sinds 2005 vrijwilliger voor de Orhan Gazi moskee waar hij sinds 2010 voorzitter van is. En hij is nu tevens benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

