Wie zit op welke zetel? Duo bij GroenLinks en één kandidaat D66 in Den Bosch met voorkeur gekozen

De zetelverdeling van de gemeenteraden in Den Bosch, Maasdriel en Zaltbommel is bekend. Nu de namen nog. Wie landt er op het lokale pluche? Helemaal zeker is dat overigens nog niet, want de voorkeursstemmen zijn in Maasdriel en Zaltbommel nog niet geteld.



Het kan dus zijn dat een op basis van de kieslijst gekozen kandidaat plaats moet maken voor een lager geplaatste maar bij de kiezers zeer populaire partijgenoot. En over een poosje, wanneer de coalities zijn gesmeed, komen er nog meer wijzigingen. Onder de nu gekozen raadsleden zitten immers ook wethouderskandidaten.