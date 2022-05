Winkeldief bij rechter voor stelen van vlees en heuptasje: ‘Ik had honger en ik kende de regels niet ’

Man belandt in water bij Diezebrug in Den Bosch, gewond naar het ziekenhuis

DEN BOSCH - Een man belandde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.25 uur in het water bij de Diezebrug in Den Bosch. Hierbij raakte hij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou de man zelf van de brug zijn gesprongen en was het een poging tot zelfmoord.

20 mei