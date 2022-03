‘Wispelturige’ De Bossche Groenen nu al als mogelijke coalitiepartij onder vergrootglas

Voordat de Julia Bar een seksclub was, woonde Mario er met zijn familie

NULAND/OSS - Seksclub Julia Bar in Nuland is een begrip in Brabant. Zéker nadat bekend werd dat de club moet gaan wijken voor woningen. Voor Mario Roskam is het bijna heilige grond. Niet vanwege de seksclub, maar omdat hij er op is gegroeid. Zijn familie bestierde op het terrein namelijk een hotel, café en friettent. Familiegeschiedenis waar hij graag over praat.

