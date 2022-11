WK voetbal kijken in de kroegen op de Parade: Oranjekoorts? Johnny heeft er zin in

Brabants DagbladElf-elf en het Kwèkfestijn zijn achter de rug, de Oeteldonkse dorst is tijdelijk gelest. Nu kunnen we ons eindelijk concentreren op het WK voetbal. De oranje versieringen zijn schaars, maar hoe lang nog? In diverse kroegen op de Parade waren tijdens de westrijd Senegal-Nederland in ieder geval de eerste fans paraat. Een opmaat naar een ongeëvenaarde Oranjekoorts?

Daar heb je hem eindelijk weer, ontwaakt uit een langdurige slaap. Johnny, de familiaire en bovenal goedlachse Oranje-mascotte van café Hart van Brabant, lijkt er ongelooflijk veel zin in te hebben. De mascotte, wiens naam een verwijzing is naar de vorige eigenaar Johnny Manders, zit achter in het café prominent op de eerste rij, pal naast het scherm. Samen met Bjorn Vorstenbosch, Ian Willems en enkele anderen. „We zijn lid van de Supportersclub Oranje. De thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal zijn een vaste prik voor ons; soms gaan we naar uitduels. Op zich jammer dat we nu niet in Qatar zijn, maar hier is het ook goed toeven hoor”, vertelt Vorstenbosch. De vrienden smeren geregeld hun kelen met goudgeel vocht, op tafel staan hapjes om de inwendige mens te plezieren.

Je moet op de keepers letten

Het is nog niet druk in ‘t Hart, absoluut geen verrassing als je naar de landelijke tendens kijkt. De twijfelachtige mensenrechtensituatie in Qatar én het ongebruikelijke WK-tijdstip lijken vooralsnog de voornaamste boosdoeners te zijn. Toch heeft bedrijfsleider Nicky van de Ven z’n best gedaan om alvast wat sfeer te maken. Boven de toog hangen oranje shirts, de ramen zijn rijkelijk versierd met eendimensionale voetballen. „Weet je op wie we straks het meest gaan letten? Dat raad je nooit”, vervolgt Vorstenbosch. „De keepers! Ian en ik hebben allebei veel keeperservaring. Als we een ‘oortje’ met Frans Hoek zouden hebben gehad, konden we hem misschien nog van een aantal nuttige tips voorzien. Noppert op goal lijkt ons overigens geen onverstandige keuze.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De spanning is af en toe te snijden in Hart van Brabant. © copyright Marc Bolsius

De aangrenzende Bar Boas, met zijn karakteristieke ‘treininrichting’, is een andere locatie waar gekeken kan worden naar de wedstrijd. Zheng Ou van den Berg alias De Tjang, gestoken in een oranje Batman-achtige outfit, is ter plekke de meest opvallende verschijning. „Ik ben een grote fan van het voetbal, maar uiteraard neem ik afstand van de wantoestanden die in Qatar hebben plaatsgevonden. De OneLove-aanvoerdersband, waarover zoveel te doen is geweest, kan wat mij betreft nog steeds gedragen worden. Gewoon Pasveer mét de band laten starten, en direct na de te verwachten gele kaart een keeperswissel doen”, luidt zijn advies.

Het nagelbijten is begonnen

Als het eerste fluitsignaal eenmaal heeft geklonken, is het nagelbijten begonnen. Het is al snel duidelijk dat de Senegalezen vastberaden zijn hun huid zo duur mogelijk te verkopen. In café CinQ heeft Maikel Mosink zichzelf getrakteerd op een bieremmer, met daarin zeven flesjes. „Een prima middel tegen de spanning”, onderstreept hij.

Bijna twee uur later, als de overwinning een feit is, wordt in de betreffende cafés een (bescheiden) feestje gevierd. Viva Hollandia is met stip de meest populaire song. In Bar Boas haalt De Tjang opgelucht adem. Zijn goede vriend José el Mundo is wat uitbundiger: „Een geweldige start! En gezellig, dat is het óók! In de rust hebben we (evenals de bezoekers van ‘t Pumpke, red) allemaal gratis boerenkool gehad. Een uitstekende bodem voor nog wat extra biertjes, dunkt me.”

Volledig scherm Maikel Morsink heeft zichzelf in café CinQ op een emmer bier getrakteerd: een probaat middel om de spanning te trotseren... © Chris Korsten



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.