Woning beschoten in Den Bosch

Improvise­ren tijdens jaarlijkse herdenking van oor­logstrans­por­ten van september ‘44 in Vught

4 september VUGHT - ,,We hebben zijn mobiele nummer, maar Donner heeft zijn voicemail aan”, zegt de organisatie. Locoburgemeester Peter Pennings kijkt op zijn horloge. Het is ruim over elf. De stille tocht naar het Sachsenhausen-monument in het Reeburgpark kan niet langer wachten. Dan maar zonder de oud-minister en president van de Oorlogsgravenstichting.