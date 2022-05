Woonzorgcentrum Sint Jozefoord in Nuland heeft eerste ‘Walk in the parQ’ van ons land

NULAND - Alsof ze een balletdanseres is buigt de 86-jarige zuster Emmanuela Versantvoort diep door haar knieën. „Ik ben nog fit”, zegt ze. ,,Weet niet waar ik het aan te danken heb. Vroeger veel gelopen, gefietst en zowat mijn hele leven als hoofd van de kinderafdeling van het Carolus-ziekenhuis in Den Bosch gewerkt. Bij het woonzorgcentrum in Nuland wandel ik nu nog steeds graag door de bossen.”

Zuster Emmanuela voert een groepje bewoners van woonzorgcentrum Sint Jozefoord aan dat dinsdagmiddag de nieuwe beweegroute ‘Walk in the ParQ’ uitprobeert.

‘Joekel van een schaar’

Nellie Rovers mag de eerste ‘Oldstars Vitaal Walk in the ParQ’- route symbolisch openen. ,,Wat een joekel van een schaar”, roept ze terwijl ze het lintje probeert door te knippen. ,,Zo’n beweegroute geeft wel wat afleiding”, aldus Nellie na de plichtplegingen. ,,Ik ben hier nog niet zo lang. Moet nog een beetje wennen.”

Nellie Rovers en bedenker Joeval Benjamins knippen het lint met een 'schaartje' door.

Oefening naast de rollator

,,Zijn jullie klaar met praten”, roept zuster Adriane van een afstandje. Ze heeft de QR-code op één van de tien paaltjes langs de route met haar mobieltje gescand en bekijkt het instructiefilmpje ,,We moeten een oefening gaan doen.” De zuster staat naast haar rollator en zwaait een been heen en weer. Zuster Emmanuela heeft die rollator absoluut nog niet nodig.

,,Er zijn hier veel verzorgenden en vrijwilligers die ons stimuleren om meer in beweging te komen met yoga of andere beweeglessen. ,,Ik hoop en denk dat veel ouderen de nieuwe oefeningen ook gaan doen.”

Zuster Emmanuela (links) doet een beweeg-oefening voor de vingers voor.

Uit een onderzoek van het CBS en het RIVM bleek deze week dat 53 procent van de Nederlanders in 2021 te weinig heeft bewogen. ,,Ik heb het gezien. Meer dan de helft. Daar schrik ik van”, aldus beweegagoog Amy van de Wiel van Sint Jozefoord. ,,We doen hier in Nuland aan yoga en geven allerlei gymlessen. Meer dan de helft van onze bewoners beweegt durf ik te zeggen.”

Ze vervolgt: ,,De beweegroute Walk in the ParQ is leuk en iets nieuws. Die QR-codes zijn voor veel mensen normaal. Voor de meeste van onze bewoners is het nog Chinees. Dat mobieltje is nog wel een dingetje inderdaad. Dat lukt niet iedereen. We willen onze nieuwe beweegroute promoten in de directe omgeving en bij de familie van de bewoners. Wat is er nou leuker voor de kleinkinderen om oefeningetjes met opa of oma te doen?”

Joeval Benjamins (links) en Erwin te Bosch hebben de app. bedacht.

Engelse uitdrukking

Erwin te Bosch, Wendy Scholtes - Bosch en Joeval Benjamins zijn de bedenkers van de gratis app. ,,Hoe beter de coördinatie, hoe beter je hersenen functioneren”, legt Benjamins uit. ‘Walk in the park’ is een Engelse uitdrukking. Het betekent dat iets makkelijk is. Ik denk dat het een uitdaging voor de bewoners is om deze oefeningen te doen, maar we vinden wel dat bewegen zo makkelijk moet worden als een ‘walk in the park’. Ik hoop dat we vandaag een stap hebben gemaakt.”