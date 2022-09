Zaag in duizend bomen langs N65 bij Vught, maar 80 stuks worden herplant

In de opvang Van een huisje aan de Zuid-Afrikaanse kust naar een container op de noodopvang in Rosmalen

ROSMALEN - Ook uit Zuid-Afrika komen vluchtelingen, die hier in de opvang belanden. Charles en Marinda, sinds maart thuis in de opvang bij het Autotron, kozen bewust voor Nederland. ,,Voor ons is dit land vanwege de taal een soort van vertrouwd.”

24 augustus