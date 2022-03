Zij mogen nog niet stemmen, maar hebben wel een mening: ‘Eigenlijk is het niet eerlijk, het is onze toekomst’

Corona treft 8 raadsleden en 3 wethouders in Den Bosch

DEN BOSCH - Of de politici in Den Bosch nu allemaal wel of niet carnaval hebben gevierd, is niet duidelijk, maar feit is dat maar liefst acht raadsleden en drie wethouders dinsdagavond vanwege corona de vergadering van de gemeenteraad aan zich voorbij moesten laten gaan.

