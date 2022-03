Zoete Lieve Gerritje rijdt met vuilnis door Den Bosch

Het ontwerp is van Eveline van de Griend(46): „Het is een ode aan het Bossche volkslied Dat gaat naar Den Bosch toe. Een vrolijke zoete noot kan in deze barre tijden geen kwaad. Het achterliggende idee is dat iedereen het bekende lied gaat zingen of neuriën wanneer de vuilniswagen voorbij komt.” Door een misverstand is de belettering nog niet compleet, heeft Van de Griend geconstateerd. „Ha, dit zijn bijna Rembrandtiaanse toestanden”, dolt de beeldend kunstenaar, doelend op De Nachtwacht.