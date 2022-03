Zwaargewonde bij steekpartij in Rosmalen, twee verdachten aangehouden

Muziekthea­ter­voor­stel­ling in NM Kamp Vught over componis­ten tijdens de oorlog

VUGHT - In Nationaal Monument Kamp Vught is vrijdag 18 maart de muziekvoorstelling ‘De Blues van Dick Kattenburg’ te zien. De voorstelling brengt muziek tot leven van in de Tweede Wereldoorlog vervolgde componisten.

