Zwanenpaar rouwt om verlies van jongen; binnen 24 uur waren ze alle vijf dood

Busvervoer in Nuland vervalt in weekeinde. Dorpsraad denkt er weinig aan te kunnen doen

1 juli GEFFEN/OSS/NULAND/DEN BOSCH - De dorpsraad in Geffen is ‘onthutst’, die in Nuland vindt het ‘vervelend maar realistisch’ dat busmaatschappij Arriva lijn 90 tussen Den Bosch en Oss, via Nuland en Geffen - in het weekeinde compleet wil schrappen.