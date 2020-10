Ab Krook kende iedereen, en iedereen kende gepassioneerde schaatsgek Ab Krook

Door Arjan Schouten



‘Waar Krook is, is vuur’, klonk het altijd in de schaatswereld. Ab Krook, hij kende iedereen. En iedereen kende Ab Krook. Als een bevlogen, betrokken en vooral gepassioneerde schaatsgek die vocht voor zijn sport en zijn sporters. Zelf geen wereldtopper op de ijzers, maar naast het ijs een man die vanaf eind jaren 70 aan de basis stond van menig topcarrière. Eerst als bondscoach van de damesploeg, vanaf 1988 van de Nederlandse heren. Staand op de kruising, geestdriftig met één hand draaiend en in de andere een rondebord. Schreeuwend naar zijn pupillen dat er nog een tandje bij moest, of desnoods provocerend naar de starter of de scheidsrechter als het allemaal niet naar zijn zin ging.