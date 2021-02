Alarm over meewind Thialf: ‘Nu worden we zelf uitgelachen’

Door Pim Bijl en Rik Spekenbrink



Het zijn er bijna zeshonderd. Buiten de boarding van de schaatsbaan in Thialf zitten op minder dan een meter van elkaar ventilatieroosters in de grond. Sinds de verbouwing van de ijstempel in 2016 zorgen ze voor een ‘luchtgordijn’ tussen de baan en de tribune. Er wordt een microklimaat gecreëerd. Tienduizend natte jassen op de tribune mogen geen aanslag op de ijsvloer veroorzaken, is het idee.