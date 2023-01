Antoinette de Jong heeft eindzege EK allround voor het grijpen, Patrick Roest moet aan de bak

Antoinette Rijpma-de Jong heeft op het EK allround in Hamar haar voorsprong op Marijke Groenewoud en de Noorse Ragne Wiklund vergroot. De 27-jarige schaatsster won de 1500 meter in 1.55,39. Groenewoud werd tweede in 1.55,66 en Wiklund derde in 1.56,29.

Rijpma-De Jong heeft voor de afsluitende 5000 meter een voorsprong van 10,33 seconden op Groenewoud. Haar Noorse concurrente moet 12,63 seconden goedmaken op de slotafstand. Rijpma-De Jong neemt het in de laatste rit op de 5000 meter op tegen Groenewoud. Wiklund komt in de rit daarvoor in actie tegen Robin Groot.

Groot kwam in de rit tegen Wiklund tot 1.58,57, wat goed was voor de vierde plaats. Ze is ook de nummer 4 in het klassement, op ruime achterstand van Rijpma-De Jong. Rijpma-De Jong is de titelverdedigster in Hamar. Ze won het EK allround in 2021 en 2019 en werd ook nog twee keer derde.

Patrick Roest raakt leidende positie kwijt

Patrick Roest moet later vanmiddag nog flink aan de bak. Op de 1500 meter werd hij met meer dan een seconde verschil geklopt door het Noorse toptalent Sander Eitrem. Op de laatste kruising moest Roest in de ankers en Eitrem voor zich laten. Roest eindigde uiteindelijk als tweede in 1.45,83 en was daarmee 1,39 seconde langzamer dan Eitrem. Op de 10.000 meter moet Roest straks bijna twee seconden goed zien te maken.



Marcel Bosker won in een rechtstreeks duel van Beau Snellink en werd vijfde.

Bekijk hieronder de uitslagen.

