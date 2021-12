Bestuur: Elfstedentocht komt er, corona of niet (mits het stevig gaat vriezen natuurlijk)

ledenvergaderingHet is nog mijlenver weg, maar áls de weergoden ons gunstig gezind zijn, komt er hoe dan ook een Elfstedentocht. Ook in een coronatijd met beperkingen. Dat zei Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden, vandaag op een digitale ledenvergadering.

Volgens Omroep Fryslân namen dit jaar 361 leden van de vereniging deel aan de vergadering, die voor de tweede opeenvolgende keer vanwege corona online werd gehouden. Centraal stond de vraag ‘wat áls’ er genoeg ijs ligt in Friesland en Nederland nog steeds te maken heeft met beperkende coronamaatregelen.

Vorig jaar november, toen Nederland in een gedeeltelijke lockdown zat, maakte voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden, al heel snel een eind aan alle hoop. Hoe hard het ook zou gaan vriezen, een Elfstedentocht was uitgesloten ,,Als er in januari en februari nog steeds corona is, zijn we niet in staat om een 1,5 meteruitvoering van de Elfstedentocht te organiseren", zei Wieling toen over het besluit. ,,Dat willen we ook niet.”

Poot stijf

Zelfs toen het in februari dit jaar flink vroor, schaatsen op natuurijs op veel plekken mogelijk was en de Elfstedenkoorts naar grote hoogte steeg, hield het bestuur van de vereniging de poot stijf. ,,We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee.”

Maar nu is de boodschap van Wieling op de ledenvergadering anders. Als het aan het bestuur ligt, komt er hoe dan ook een Elfstedentocht. Die zal worden gereden binnen de mogelijkheden van de dan geldende coronabeperkingen en -maatregelen, aldus Wieling volgens de Friese omroep. De hoge vaccinatiegraad in Nederland maakt dat de situatie nu anders is dan vorig jaar.

Natuur

‘Áls’ dus, want - een klein detail - de natuur moet dan wel meewerken. Voor een Elfstedentocht moet het wekenlang stevig vriezen. Overdag mag het niet warmer zijn dan 0 graden en ’s nachts is strenge vorst nodig met minima vanaf -10 graden. Dat lukt het best met een oosten- of noordoostenwind en ijskoude en droge lucht vanuit Rusland of Scandinavië.

Eén ding is zeker, de wedstijd wordt niet losgekoppeld van de toertocht. De organisatie vindt bovendien dat de tocht voor iedereen toegankelijk moet zijn, gevaccineerd of niet. Maar als het kabinet de Elfstedentocht alleen toestaat met een QR-code, zal de organisatie aan die eis voldoen.

Op 9 januari is het alweer 25 jaar geleden dat de vijftiende en tot nu toe laatste Elfstedentocht verreden werd. Henk Angenent en Klasina Seinstra kwamen toen als winnaars over de streep. Ter herinnering aan die laatste tocht brengt het AD binnenkort het boek ‘De Elfstedentocht van ‘97' uit en komt er een theatershow.

