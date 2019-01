De Jong onbedreigd naar eerste Europese allroundtitel

,,Dit EK was voor mij zo anders dan in de voorgaande jaren. Normaal ben ik aan het jagen op de hoger geplaatste schaatssters, maar nu werd er vanaf het begin op mij gejaagd. Na mijn finish besefte ik nog niet dat ik Europees kampioene was geworden en nu kan het ik ook eigenlijk nog niet geloven. Ik ga in elk geval met een heerlijk gevoel naar huis.’’



De Jong won de eerste drie afstanden in Collalbo. Daardoor kon ze met een marge van ruim 12 seconden op nummer twee Francesca Lollobrigida uit Italië aan de 5000 meter beginnen. In het eindklassement was het zilver voor de Tsjechische Martina Sablikova, de winnares van de 5000 meter in 7.03,88, en het brons voor Lollobrigida.