Einde seizoen voor Jutta Leerdam na positieve coronatest: ‘Ik wilde eruit gaan met een knal’

Rittensche­ma | Kjeld Nuis en Thomas Krol vroeg in actie op de 1500 meter bij Olympische Spelen

Kjeld Nuis moet vandaag bij de Winterspelen relatief vroeg aan de bak op de 1500 meter. De verdedigend olympisch kampioen rijdt al in rit 11 tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok. De 32-jarige Nuis komt in Peking alleen op deze afstand in actie.

8 februari