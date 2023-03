Femke Kok eerste Nederlandse vrouw met WK-goud op 500 meter, Jutta Leerdam pakt brons

Huilen. Mokken. Het liep maar niet, deze winter. Nergens. Niet in Calgary. Niet in Polen. Het was allemaal net niet. Tot die ene magische vrijdagavond in haar eigen Friesland. In Thialf, waar de schaatsster uit Ny Beets een gouden vinkje zette op een afstand waar Nederland nog nooit won. Marianne Timmer niet, Margot Boer niet, Thijsje Oenema niet, Annette Gerritsen niet. En Jutta Leerdam ook nog niet. Maar de 22-jarige Femke Kok van Team Reggeborgh dus wel.

Heel Nederland keek in aanloop naar de WK afstanden naar Leerdam, de favoriete blondine van Jumbo-Visma, maar het was Kok die voor een gigantische verrassing tekende in Heerenveen, door Vanessa Herzog naar het zilver te verwijzen en Jutta Leerdam naar het brons.

Al in de zevende rit schoot ze uit haar slof met 37,28, een tijd waar alle favorieten niet aan konden tippen. Miho Takagi niet, Erin Jackson niet, Herzog niet en ook de favoriete Koreaanse Kim Min-Sun was niet in staat Kok bij te benen. ,,Ik ben echt zó blij. Je werkt het hele seizoen zo hard en elke keer komt het er maar niet uit. Het hele seizoen ging het écht zo slecht…” jubelde Kok op het middenterrein in de microfoon van de NOS. ,,Ik kwam eerder terug van de wereldbeker in Polen, omdat het daar zo slecht ging. Dan hoop je na twee weken hard trainen in Nederland dat het er een keer allemaal toch nog uit gaat komen en dan lukt het ook nog. Zo bizar.”

Oenema, Gerritsen en Timmer, ze scoorden allemaal een keer brons op de 500 meter bij de WK afstanden. Kok werd twee jaar terug in een leeg Thialf tijdens de corona-winter zelf al eens tweede op het kortste sprintnummer tussen de Russinnen Angelina Golikova en Olga Fatkoelina, nu beiden afwezig. In een afgeladen vol Thialf maakte ze haar droom nu wel waar, als eerste Nederlandse schaatsster dus. Een primeur waar Jan Smeekens eerder bij de mannen voor tekende. ,,Ja, dat is wel cool, toch. Daar doe ik het wel voor, hoor. Al mijn vriendinnen zijn er, mijn ouders, mijn opa en oma”, schaterde Kok, die met een rood-wit-blauwe vlag gedrapeerd om haar schouders een ererondje maakte in de voor haar o zo vertrouwde ijstempel. ,,Dat het dan vandaag juist hier lukt, dat is zo mooi.”

Kok liet de teamsprint na een moeizame winter op de openingsdag van het WK nog bewust schieten, om alles te zetten op de 500 meter. ,,Alle focus op deze afstand en als het dan zo uitpakt. Zo mooi, ik ben zo blij”, jubelde Kok, voor wie het WK met één afstand en dus één keer goud meteen voorbij is. ,,Ik kan op vakantie. Ben zo blij.”

Bij de mannen stond er geen maat op Jordan Stolz. Op papier nog een junior, de Amerikaanse sensatie, maar ook bij de senioren aan een bizarre winter bezig. Op de 500 meter was hij in 34,10 drie tienden rapper dan de rest van het veld. Merijn Scheperkamp was de eerste Nederlander op plaats vijf.

