Friese dorp Burgum krijgt de eer: vanavond eerste marathon op natuurijs

World Cup Jutta Leerdam pakt goud op 1000 meter na recht­streeks duel met rivale Miho Takagi

Jutta Leerdam heeft goud gepakt op de 1000 meter bij de wereldbeker in Stavanger. De winnares van olympisch zilver op de kilometer versloeg in een rechtstreeks duel olympisch kampioene Miho Takagi. Leerdam won in 1.15,60.

13 november