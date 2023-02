Hoe Joep Wennemars (20) in korte tijd uit de schaduw trad van vader Erben: ‘Je moet hard voor jezelf zijn’

Patrick Roest moet heel diep gaan voor tweede titel op EK allround: ‘Heb het mezelf onnodig moeilijk gemaakt’

Patrick Roest is in het Noorse Hamar voor de tweede keer Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk hield na een spannende 10 kilometer de Noor Sander Eitrem achter zich en passeerde hem in het klassement. Roest won de 10.000 meter in 12.58,09, Eitrem werd derde in 13.04,24.

