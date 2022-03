,,Het is onwerkelijk. Het was niet mijn beste race, maar ik heb wel van elke seconde genoten”, vertelde Wüst achteraf voor de camera van NOS. ,,Ik had ingecalculeerd dat het publiek gek zou gaan doen, maar het inrijden was al een groot eerbetoon. Het is dat het dak er nog op zit, maar het had niet veel gescheeld.”



,,Normaal zit je in een tunnel en ben je gefocust, maar nu was ik gewoon aan het genieten", vervolgt Wüst. ,,Toen de bel ging dacht ik: ‘oke, dit wordt mijn allerlaatste rondje.’ Ik ben ook maar een mens, en om het op deze manier af te sluiten is een droom die uitkomt. Hier zijn al mijn familie en vrienden, én het schaatspubliek. Het is alsof je het uitmaakt met je allergrootste liefde.”