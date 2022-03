Ireen Wüst zwaait af: ‘Ze zou ook een miljoenenbedrijf kunnen managen’

Door Lisette van der Geest



Ooit stond Ireen Wüst op het middenterrein, hard roepend voor een camera van de NOS. Ze dacht dat ze boven het lawaai van het publiek in Thialf uit moest komen, was nog een tiener en vooral erg enthousiast. Daarna kwam de vraag of ze geen mediatraining nodig had. ,,Wij hadden zoiets van: laat haar alsjeblieft zijn wie ze is, haar eigen proces beleven. We hebben er altijd met een glimlach naar gekeken’’, zegt haar vader Wim Wüst.



,,Ze is heel lang kind gebleven. In Turijn stond ze als olympisch kampioene, vrouw eigenlijk, maar ook een meisje met bolle babywangetjes. Nederland heeft haar zien veranderen tot een vrouw die weet wat ze wil.’’ Die mediatraining is er nooit gekomen.