Irene Schouten na gewonnen wereldtitel: ‘Sowieso wil ik dat er wat meer randzaken beter geregeld zijn’

WK afstanden Drama Oran­je-vrou­wen: diskwalifi­ca­tie na baanrecord om blote enkel Joy Beune, mannen pakken goud

Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud leken op het WK Afstanden in Heerenveen voor een stunt te zorgen door goud te pakken op de ploegenachtervolging. De Nederlandse vrouwen waren in een baanrecord met afstand de snelste, maar werden gediskwalificeerd door een zichtbare enkel van Joy Beune. De mannen kroonden zich even later na een spectaculaire ontknoping wél tot wereldkampioen.