Joy Beune stapt van Jumbo-Visma over naar Team IKO

Voor Team IKO, waar Jorien ter Mors stopte, is de Twentse schaatsster de aanvulling die zij zochten. ,,We volgen Joy al heel lang op de voet en we zijn er van overtuigd dat ze alles in zich heeft om straks in 2026 er te staan op de Olympische Spelen van Milaan”, aldus Team IKO in een persbericht.