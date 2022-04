Jumbo-Visma trekt zoon Erben Wennemars aan

Xandra Velzeboer houdt stand en eindigt als derde op WK shorttrack, ook medailles op relay

Xandra Velzeboer is op de WK shorttrack in Montreal knap als derde geëindigd. De 20-jarige Nederlandse pakte zondag brons op de 1000 meter en eindigde als vijfde in de superfinale. Gisteren had ze voor een grote verrassing gezorgd door de 500 meter te winnen.

10 april