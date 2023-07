Jutta Leerdam krijgt als eerste vrouwelijke sporter beeld in Madame Tussauds in Amsterdam

Met foto'sJutta Leerdam heeft sinds vandaag haar eigen wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. De 24-jarige schaatsster uit ‘s-Gravenzande is daarmee de eerste vrouwelijke sporter die een beeld krijgt in het museum aan de Dam.

Leerdam deelde via Instagram, waar ze inmiddels 4,2 miljoen volgers heeft, een aantal foto’s met haar wassen beeld. ,,Ik voel mij zo dankbaar”, schrijft de schaatsster bij de foto’s. Ook bedankt ze Madame Tussauds.



Op haar bericht reageert onder meer haar Amerikaanse vriend Jake Paul: ‘Ik houd van je’ schrijft de bokser en YouTube, die vanaf 1 augustus te zien is in zijn eigen serie op Netflix. Ook collega-sporters als wielrenster Puck Moonen, volleybalsters Laura Dijkema en schaatsster Antoinette de Jong reageren vol enthousiasme op de foto's.

Naast Leerdam zijn er al meer Nederlandse sporters vereeuwigd met een eigen beeld in het Amsterdamse museum. Zo staan er in het museum al beelden van onder anderen voetbaliconen Johan Cruijff en Lionel Messi, tennislegende Rafael Nadal, Oranje-international Virgil van Dijk, schaatser Sven Kramer en kickbokser Rico Verhoeven. Ook de vorig jaar gestopte Formule 1-coureur Sebastian Vettel is te zien in Madame Tussauds, maar Max Verstappen nog niet.

Het eerste Madame Tussauds werd in 1835 geopend in Londen. In 1970 volgde in Amsterdam het tweede museum met wassen beelden van bekende mensen. Inmiddels zijn er wereldwijd 26 musea van Madame Tussauds, waarvan acht in Europa.

