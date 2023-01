Jutta Leerdam na overtuigende Europese sprinttitel: ‘Ik was zelf mijn grootste tegenstander’

Dit zijn de populair­ste kinderna­men van 2022

Emma, Noah en Sam zijn de populairste kindernamen van 2022. Vorig jaar kregen 677 meisjes de naam Emma en 871 jongens de naam Noah. Ook in 2020 en 2021 stond Noah bovenaan. Emma stond vorig jaar nog op nummer 3. De meest populaire genderneutrale kindernaam, dit jaar voor het eerst gepresenteerd door de Sociale Verzekeringsbank, is Sam. 581 baby’s kregen in 2022 deze naam.

